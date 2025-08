» Filipe Luís elogia equipes cearenses após empate contra Ceará

Neste domingo (3), após a partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, em que Ceará e Flamengo saíram no empate por 1 a 1, na Arena Castelão, o técnico Filipe Luís destacou a dificuldade de enfrentar os times cearenses, enfatizando a força das torcidas.

“É um prazer vir jogar aqui no Nordeste, vir jogar contra o Fortaleza e o Ceará. Sempre são jogos muito complicados, muito difíceis. Jogar no Castelão, principalmente contra o Flamengo, o estádio sempre está lotado”, declarou Filipe.

As torcidas também foram exaltadas e o técnico Rubro-Negro ainda falou sobre a permanência dos clubes Ceará e Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro:

“É uma grande festa e sempre nos criam muitas dificuldades. São times que se estruturaram muito bem, que hoje têm um poder econômico grande para poder contratar e lutar para continuar vários anos na Série A. E também acredito que tanto o Fortaleza como o Ceará têm a dificuldade sempre de ter que fazer viagens longas nesse campeonato. Portanto, muito mérito desses dois times se manterem na Série A durante tanto tempo”, completou.

Recorde de público na partida:

O confronto entre Ceará e Flamengo deste domingo registrou o maior público da Arena Castelão em 2025. Quase 58 mil torcedores estiveram presentes no estádio.

Confira os números:

Público pagante: 57.752

Público não pagante: 135

Público total: 57.887

Renda bruta: R$ 2.795.442,00

Renda líquida: R$ 1.786.546,93

No começo da partida, enquanto os times entravam em campo, a torcida Alvinegra realizou uma festa com mosaicos nas arquibancadas, destacando a importância de valorizar o time local e criticando os torcedores que são “mistos”, aqueles que torcem para times de fora ou para os dois. Com letreiros que apresentavam a frase “Eu tenho Clube para torcer!” e “Sou natural do Ceará”, além de imagens com representação do cenário nordestino.