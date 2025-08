» Com Vina, Ceará inicia preparação para enfrentar o Palmeiras

O Ceará voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (5), no CT de Porangabuçu, após o empate com o Flamengo no último domingo (3). O treino marcou o início da preparação alvinegra para o próximo desafio contra o Palmeiras, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos diante do Flamengo foram a campo. O novo reforço, Vina, se fez presente e participou do treino, começando seu período de condicionamento físico. O meia-atacante, que retornou recentemente ao clube, compartilhou sua expectativa para a semana nas redes sociais: “Que seja uma semana abençoada e de muito trabalho! Glória a Deus por tudo! Vamo que vamo Vozão!!!“, escreveu.

Até a partida, o elenco realizará mais quatro treinamentos, todos em Porangabuçu, na Capital. A viagem para São Paulo está prevista para sábado, véspera do jogo, no início da tarde.