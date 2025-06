» Com saída especulada, Borrero participa de reapresentação no Pici

Na mira do futebol colombiano e com saída especulada, o atacante Dylan Borrero participou normalmente da atividade de reapresentação do Fortaleza na tarde desta quarta-feira (26), no Pici.

Em entrevista ao Futebolês da rádio, o diretor de futebol Sérgio Papellin confirmou o interesse de clubes da Colômbia e a intenção de negociar o ponta colombiano.

Anunciado pelo Tricolor no início do ano, Borrero fez apenas sete jogos nesta temporada, concedendo duas assistências.

Quem voltou ao Fortaleza após passagem pelo UD Leiria, de Portugal, foi o volante Ryan Guilherme. Confira um trecho da reapresentação do elenco leonino.