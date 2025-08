Na Arena Castelão lotada, o Ceará empatou com o Flamengo pela 18ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Vovô segue na 9ª colocação do campeonato.

⚽ Arrascaeta abriu o placar para os cariocas no primeiro tempo. Pedro Raul garantiu um ponto para o Vozão.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Palmeiras, no domingo (10), fora de casa.