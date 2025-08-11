» Ceará sofre virada contra o Palmeiras no Brasileirão

Neste domingo (10), o Ceará encarou o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, e foi derrotado de virada por 2 a 1, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



O time alvinegro abriu o placar no início do segundo tempo com um gol de Lourenço, após boa jogada com Galeano; teve mais chances e quase ampliou, mas o cenário mudou rapidamente. Em dois minutos, o Palmeiras virou o jogo, primeiro com Flaco López, de pênalti, após toque de mão de Willian Machado, confirmado pelo VAR. Em seguida, Vitor Roque aproveitou falha defensiva e fez o segundo.



Para esta partida, o técnico Léo Condé teve vários desfalques, como Fernando Miguel, Fernandinho e Pedro Henrique, todos fora por questões médicas. Sem um forte brilho ofensivo na primeira etapa e com dificuldades para sair da defesa, o Ceará até melhorou depois do intervalo, quando fez o gol, mas não conseguiu segurar a pressão do time paulista.



Aylon ainda balançou as redes nos minutos finais, mas o gol foi anulado por impedimento, questão que se tornou polêmica quanto à decisão da arbitragem.



Com o resultado, o Ceará segue com 22 pontos, ocupando a 12ª colocação da tabela. O próximo compromisso será no sábado (16), às 16h00 (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão.