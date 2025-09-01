» Ceará sofre derrota nos acréscimos diante do Juventude

O Ceará não conseguiu transformar o bom volume de jogo em resultado e acabou derrotado pelo Juventude por 1 a 0 neste sábado (30), na Arena Castelão, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O único gol do jogo foi marcado por Luis Mandaca, nos acréscimos do segundo tempo, garantindo a primeira vitória do time gaúcho fora de casa na competição.

Com a reestreia de Vina, o clima era de festa nas arquibancadas, mas o jogador não supriu boas expectativas e o torcedor saiu frustrado pela derrota. Apesar da postura ofensiva durante grande parte da partida, principalmente no primeiro tempo, o Ceará pecou nas finalizações e não conseguiu superar a boa atuação do goleiro Jandrei.

Com o resultado negativo, o Ceará permanece com 26 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela até então.

Sobre a partida:

O Ceará começou melhor e dominou as ações nos primeiros 45 minutos. Aylon, Pedro Raul e Galeano tiveram boas chances, mas a equipe pecou na finalização. Em um dos principais lances, Pedro Raul finalizou para fora após boa troca de passes no ataque. Mugni também apareceu em bolas paradas, mas o time de Léo Condé não conseguiu transformar o volume de jogo em gols.

O Juventude, mesmo com dificuldades defensivas, conseguiu se segurar e levou o empate sem gols para o intervalo. Batalla e Taliari tentaram responder, mas a defesa alvinegra se mostrou bem posicionada.

No segundo tempo, o técnico Léo Condé tentou aumentar o volume ofensivo do Vovô, com a entrada de Pedro Henrique e a tão aguardada reestreia de Vina. O meia arriscou de longe logo após entrar, mas parou novamente em Jandrei.

O Juventude cresceu no jogo, passou a trocar passes com mais velocidade e levou perigo com Ênio e Matheus Babi. O gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Reginaldo cruzou na área, e Luis Mandaca apareceu bem para cabecear com força.

Próximos compromissos:

Com a pausa da Data Fifa, o Ceará só volta a campo no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Vasco, às 20h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.