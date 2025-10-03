» Ceará perde contra o Vitória e segue no meio da tabela na Série A

O Ceará perdeu para o Vitória por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (2), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Zé Marcos, destaque do jogo. Com o resultado, o Vovô continua em 11º lugar na tabela, com 31 pontos.

Primeiro tempo

O Vitória começou pressionando mais, aproveitando o pouco volume inicial do Ceará. Aos 19 minutos, Zé Marcos subiu bem após cobrança de escanteio de Ronald e abriu o placar de cabeça. Antes disso, Lourenço já havia assustado em cobrança de falta, defendida por Lucas Arcanjo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará aumentou a pressão e criou chances para empatar. Aylon tentou de bicicleta, Pedro Raul cabeceou com perigo e, nos acréscimos, Willian Machado desperdiçou livre dentro da área. Apesar de melhorar o volume ofensivo, o Alvinegro não conseguiu superar o Vitória.

Próximos desafios

O time de Léo Condé terá nova chance de reação neste domingo (5), diante do Santos, na Arena Castelão, às 20h30, pela 27ª rodada do Brasileirão.