» Ceará leva gol nos acréscimos e é eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste

Próximo desafio do Alvinegro é sábado (23), pelo Brasileirão
por Anna Letícia Matias - 22/08/2025 às 07:37
Na noite desta quarta-feira (21), o Ceará foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste após ser derrotado pelo Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com gol marcado nos acréscimos. O Alvinegro se despede da competição com uma premiação acumulada de R$ 4,8 milhões.
A semifinal foi marcada por um confronto morno, com pouca criatividade ofensiva. No primeiro tempo, o Bahia teve maior posse de bola e buscou o ataque, enquanto o Ceará se fechava na defesa e apostava em contra-ataques, que acabaram falhando diante de muitos erros nas saídas de bola.
Na etapa final, o Vozão voltou mais ofensivo e chegou a controlar parte do jogo, com boa atuação do goleiro Bruno Ferreira, que ajudou a segurar o empate até os minutos finais. No último minuto do jogo, Tiago, de apenas 20 anos, marcou o gol da vitória tricolor após cruzamento de Everton Ribeiro. O lance nasceu de uma falha individual defensiva de Nicolas, que havia entrado no lugar de Rafael Ramos, substituído após sentir cãibras na coxa.
Com a eliminação do Vovô, pela primeira vez após 6 anos, o futebol cearense não terá um representante na final da Copa do Nordeste. O Ceará volta a campo no próximo sábado (23), às 21h (horário de Brasília), contra o Grêmio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
