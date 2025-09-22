» Ceará empata diante do Bahia na Arena Castelão pelo Brasileirão

O Ceará empatou com o Bahia por 1 a 1 no último sábado (20), na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Mesmo jogando em casa e com o apoio de quase 25 mil torcedores, o Vovô não conseguiu quebrar o jejum contra o time baiano nesta temporada.

Primeiro tempo:

O Ceará começou bem, pressionando o adversário e criando chances. O destaque foi Paulo Baya, que levou perigo pelo lado esquerdo. A partida se manteve equilibrada e sem gols até os 45 minutos, quando Aylon sofreu pênalti e Lourençomarcou no rebote.

Segundo tempo:

Na etapa final, o Bahia voltou melhor e logo empatou aos 11 minutos com Willian José, após ótimo passe de Everton Ribeiro. O goleiro Bruno Ferreira ainda salvou o Ceará em algumas jogadas, mas o time não conseguiu superar o adversário. No fim, Galeano ainda perdeu uma boa chance e Vina chutou na trave.

Com o empate, o Ceará chegou aos 28 pontos em 23 jogos. O time agora precisa se concentrar para somar mais pontos e escapar de qualquer risco de rebaixamento.

Tabu:

Esse foi o quarto jogo entre Ceará e Bahia em 2025. O time baiano venceu três vezes e empatou uma. A última vitória do Ceará sobre o Bahia foi em maio de 2021, pela final da Copa do Nordeste. Desde então, já são oito jogos sem vitóriado Vovô sobre o Tricolor.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (29), contra o São Paulo, no Morumbi, às 20h, pela 25ª rodada do Brasileirão.