» Ceará empata com o Sport na Ilha, mas se mantém no meio da tabela

O Ceará saiu do Recife com um empate por 1 a 1 diante do Sport, pela 28ª rodada da Série A. Dentro de campo, o time mostrou evolução. Sob o comando de Léo Condé, o Alvinegro iniciou a partida com boa postura, controlando a posse e marcando com intensidade. Zanocelo, estreando como titular, deu bom ritmo no meio, e Galeano obrigou o goleiro Gabriel a fazer boa defesa na melhor chance do primeiro tempo.

Na etapa final, o Ceará cresceu e abriu o placar após boa jogada de Vina e cruzamento de Pedro Henrique para Pedro Raul, que encerrou um jejum de nove jogos sem marcar. O time parecia encaminhar a vitória, mas um vacilo defensivo permitiu o empate de Igor Cariús, de cabeça.

O goleiro Bruno Ferreira ainda salvou o Vovô com boas defesas, evitando a virada. Com o resultado, o Ceará mantém um tabu: segue sem vencer o Sport na Ilha do Retiro em jogos da Série A. São seis confrontos, com quatro vitórias do Leão e dois empates. Agora, o Alvinegro soma 35 pontos e enfrenta o Botafogo no domingo (19), na Arena Castelão.