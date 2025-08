» Ceará aproxima de contratação do atacante Paulo Baya, do Fluminense

O Ceará está perto de fechar a contratação do atacante Paulo Baya, de 26 anos, que atualmente faz parte do elenco do Fluminense. A negociação envolve a antecipação do fim do empréstimo com o clube carioca e um novo acordo com o Primavera-SP, clube que possui os direitos do jogador.

Paulo Baya chegou ao Fluminense nesta temporada, mas teve poucas oportunidades: jogou 17 partidas, sendo apenas quatro como titular, com dois gols marcados e uma assistência. No Campeonato Brasileiro, atuou por apenas 35 minutos, o que permite que ele ainda defenda outro clube na competição.

O atacante se destacou em 2024 atuando pelo Goiás, onde marcou 19 gols e deu seis assistências em 52 jogos. Apesar do interesse do clube em sua permanência, a negociação não avançou por causa da não conquista do acesso à Série A.

A proposta do Ceará prevê a devolução do atleta ao Primavera e um novo empréstimo até o final do ano, ou a compra definitiva dos direitos, com pagamento parcelado. Se a contratação for encaminhada, Paulo Baya será o segundo reforço do clube nesta janela de transferências, que se encerra em 2 de setembro. O primeiro foi o meia-atacante Vina.