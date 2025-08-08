» CBF altera data e horário de Fortaleza x Mirassol pela 21ª rodada da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (8), uma mudança na data e no horário da partida entre Fortaleza e Mirassol, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes marcado para o sábado, 23 de agosto, às 16h, o duelo foi remarcado para o domingo, 24 de agosto, às 18h30, na Arena Castelão.



De acordo com a entidade, a mudança acontece por motivos de adequação na tabela da competição.

Este será o primeiro compromisso do Fortaleza como mandante no returno do Brasileirão. No confronto do primeiro turno, disputado no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), as equipes empataram por 1 a 1. Foi o meia Emmanuel Martínez que abriu o placar para o Tricolor, mas o time paulista igualou com gol de Cristian, aos 47 do segundo tempo.



Antes do reencontro com o Mirassol, o Fortaleza encara dois adversários cariocas, Botafogo e Fluminense, pelo Brasileirão. O time comandado por Renato Paiva também irá enfrentar o Vélez Sarsfield, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.