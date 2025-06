» Antes da reapresentação, Fortaleza faz revitalização no gramado do Pici

Antes da reapresentação da comissão técnica e dos atletas nesta quarta-feira (12), após o período de férias por conta da Copa do Mundo de Clubes, o campo do Pici passou por um processo de revitalização. O foco foi melhorar ainda mais o gramado para a sequência da temporada 2025.

Além do gramado do Pici, o processo foi feito no campo principal do CT Ribamar Bezerra, casa da base tricolor.