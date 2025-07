» A um empate da Série A1 do Brasileirão Feminino, Fortaleza encara o Minas Brasília no PV

Depois da virada no jogo de ida, o Fortaleza precisa de um empate para conquistar o inédito acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino contra o Minas Brasília, neste domingo (6), às 15h, no estádio Presidente Vargas.

As Leoas chegam à partida decisiva das quartas de final invictas. Até aqui, foram cinco vitórias e três empates em oito confrontos. Além disso, são 22 gols feitos e somente cinco sofridos.

Apesar da grande campanha da equipe tricolor na competição e da vantagem conquistada na partida de ida, o técnico Erandir Feitosa alerta que o objetivo ainda foi concretizado e prega “dedicação total” para o duelo desta tarde.

“Expectativa tá grande. A gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo. A equipe entendeu que não conquistou nada ainda”.

A diretoria leonina fez promoção de ingressos (entrada gratuita com 1 Kg de alimento nos setores amarelo e laranja) e espera contar com um grande público no PV logo mais.

E O MINAS?

Por ter perdido de virada (2 a 1) no Bezerrão, o Minas Brasília precisa de uma vitória com dois ou mais gols de diferença para ascender à elite do futebol brasileiro no feminino. Caso vença por apenas um gol, o classificado será definido nos pênaltis.

O time brasiliense soma três vitórias, dois empates e três derrotas na competição até aqui, com nove gols marcados e 11 tomados.