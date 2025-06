» A reconstrução: Léo Condé completa um ano e é o terceiro técnico a passar 365 ininterruptos no Ceará

1 ANO DE CONDÉ! Nesta sexta-feira (27) faz um ano do anúncio do Leonardo Rodrigues Condé como técnico do Ceará. De 27 de junho do ano passado até aqui, o treinador já conquistou, por exemplo, um improvável acesso e um título invicto.

Oficializado como técnico do Ceará em 27 de junho de 2024, Léo Condé se torna o terceiro técnico a passar um ano ininterrupto como treinador do Vovô no século XXI.

Completam a lista Sérgio Soares (agosto de 2013 – outubro de 2014) e Guto Ferreira (março de 2020 – agosto de 2021).

Sérgio Soares

427 dias: 89 jogos (46V,24E,19D – 61% aprov.), 1 título estadual

Guto Ferreira

412 dias: 95 jogos (41V, 29E e 25D – 53% aprov.), 1 Copa do Nordeste

Relembre a trajetória do treinador:

DIFÍCIL MISSÃO:

Léo Condé chegou ao Ceará após a 13ª rodada da Série B. Com o Vovô a 3 pontos do G4 da competição.

INÍCIO RUIM:

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos, o Vovô caiu para 14°. A distância subiu para 6 pontos.

A REMONTADA:

Após um começo de oscilação, o Ceará engrenou uma grande sequência positiva e conquistou o sonhado acesso à Série A do Brasileirão.

INVICTO E CAMPEÃO:

2025 começou com o pé direito para o treinador. Título do Estadual e invicto contra o maior rival.

COMPETÊNCIA NA ELITE:

O começo na elite foi de sucesso. O Vozão conquistou 15 pontos e está estabilizado no meio de tabela.