Fortaleza vence Maracanã e garante vaga na final do Cearense - TV Jangadeiro

Fortaleza vence o Maracanã por 3 a 0 e garante vaga na grande final do Cearense. A partida válida pela semifinal aconteceu na Arena Castelão. O Leão vai encarar o Ceará na decisão do estadual de 2024.

O Fortaleza começou com tudo. Em menos de cinco minutos, o Tricolor chegou com muito perigo em três oportunidades. Aos 8′, a chance mais clara com Moisés, mas o atacante, cara a cara com goleiro Leo Recife, chutou por cima. Na sequência, o time de região metropolitana chegou a primeira vez e parou em uma boa defesa de João Ricardo. O Fortaleza marcou dois gols com Lucero e Marinho, mas foram anulados pelo VAR. Na reta final, Moisés sofreu pênalti. O “Calvo” mesmo bateu e abriu o placar do jogo.

No segundo tempo, o Fortaleza seguiu superior e foi naturalmente construindo o resultado. Moisés marcou um belo gol e fez o segundo do Tricolor no jogo. Marinho, de pênalti, fez o terceiro de falta. O Leão até teve boas chances, mas o placar não foi alterado.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (20), às 21h30, contra o Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste.