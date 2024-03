Ceará empata com o Ferroviário e garante vaga na final do Cearense - TV Jangadeiro

Na final! O Ceará empatou com o Ferroviário por 1 a 1, na Arena Castelão, e garantiu vaga na grande final do Campeonato Cearense. Na ida, o Vovô venceu por 3 a 2. Agora, o Alvinegro espera o vencedor de Fortaleza x Maracanã na decisão.

Como um bom confronto decisivo o jogo começo equilibrado e bastante travado no meio-campo. Poucas chances criadas na partida. Só aos 20′, o primeiro lance de perigo. Após cruzamento na área, Gabryel Martins tentou finalizar, mas Raí Ramos travou. Aos 33′, Castilho cobrou falta com perigo, mas a bola passou a direita do goleiro Douglas Dias. Na reta final da primeira etapa, o Vovô pressionou e depois de um erro na saída de bola, Aylon serviu Lourenço, que abriu o placar.

No segundo tempo, o jogo voltou mais movimentado. O Ceará, com a vantagem, seguiu superior. Aos 7 minutos após novo erro da saída do Ferrão, Barceló chutou, Douglas bateu roupa e Aylon chutou pra fora. Aos 24′, Erick Pulga chutou com muito perigo e a bola tocou na trave. Aos 40′, Vitinho chutou a bola tocou na trave e volto no joelho de Matheus Bahia, gol contra.

O Ceará volta a campo na quarta-feira (20), às 21h30, contra o Fortaleza, no Castelão, pela Copa do Nordeste