Fortaleza vence nos pênaltis e avança à terceira fase da Copa do Brasil - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Retrô-PE nos pênaltis por . No tempo normal, empate sem gols. Com a vitória nas penalidades, o Tricolor avança à terceira fase e garante R$ 2,2 milhões de premiação.

O jogo começou bastante movimentado. Giva, logo aos 5 minutos, perdeu boa chance na pequena. Na sequência, o Leão respondeu com Machuca, mas o goleiro Paulo Ricardo defendeu. O Fortaleza tinha a posse de bola, mas cedia muito espaço pro time pernambucano, que chegou com perigo com duas finalizações de fora da área de Radsley. O Tricolor seguiu superior e começou as criar chances, mas o primeiro terminou empatado sem gols.

No segundo tempo, o Retrô recuou e pouco conseguir criar. O Fortaleza dominava o jogo cada vez mais. O Tricolor martelou, martelou, mas não conseguiu furar a defesa da Fênix. O jogo foi para os pênaltis. Nas penalidades, o Leão levou a melhor e venceu por 3 a 2.

O Leão volta a campo no domingo (17), às 17h, contra o Maracanã, pela semifinal do Campeonato Estadual