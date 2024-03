Fortaleza empate contra o Botafogo-PB e segue na vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Em jogo de muitas chances, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo-PB pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo aconteceu no estádio Almeidão, em João Pessoa. Com o resultado, o Leão segue na vice-liderança do Grupo B com 8 pontos.

O Fortaleza começou a partida levando perigo ao goleiro Dalton. Pikachu chutou de fora da área e bola próxima a meta. Minutos depois foi a vez de Sasha finalizar e parar no goleiro do Belo. O jogo que começou com tudo, perdeu o ritmo. Até que aos 28′, Pipico, de falta, abriu o placar. Entretanto, sem tempo pra comemorar, pois no lance seguinte Yago Pikachu deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo, o jogo voltou mais movimentando. Fortalezz chegou com perigo com Pedro Rocha e Kervin. E até chegou a marcar o gol da virada, mas o bandeirinha viu impedimento no inicio da jogada que terminou com gol de Pedro Rocha. No decorrer da segunda etapa, a partida seguiu sob o domínio do Leão, mas não saiu do 1 a 1.

O Fortaleza volta a campo no domingo (10), às 17h, pela semifinal do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, no Castelão.