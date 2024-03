Ceará perde para o Bahia de virada e se complica na Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Em jogo movimentado, o Ceará perdeu para o Bahia, de virada, por 2 a 1. Esta foi a primeira derrota do Vovô em 2024. Com o revés, o Alvinegro amarga a vice-lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste com 6 pontos conquistados.

O jogo começou equilibrado. Logo aos 2 minutos, Everton Ribeiro já mostrou o cartão de visitas, mas finalizou para fora do gol. Aos 4′ foi a vez do Ceará. Matheus Felipe fez boa tabela e chutou pra defesa de Marcos Felipe. O Bahia dominava as ações, mas foi o Ceará quem abriu o placar. Jogada de contra-ataque, de pé em pé até Erick Pulga abrir o placar do jogo. Após o gol, o time baiano voltou a ter o controle do jogo. Até que aos 38′, a zaga do Vovô se atrapalhou e Everaldo deixou tudo igual.

No segundo tempo, o jogo voltou ainda mais movimentado e com um Ceará mais aceso na partida. O Alvinegro criou boas chances, mas não feliz nas decisões das jogadas. E foi o Esquadrão que marcou. Aos 38′, Thaciano virou a partida no Castelão. Minutos depois, Marcos Felipe operou um verdeiro milagre na cabeçada de Guilherme Castilho.

O Ceará volta a campo no sábado (9), às 16h40, contra o Ferroviário pela semifinal da Copa do Nordeste.