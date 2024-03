Fortaleza vence Fluminense-PI e garante vaga na Copa do Brasil - TV Jangadeiro

Fortaleza vence o Fluminense-PI por 2 a 0 e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo da partida foi realizado na noite de ontem, mas por conta de uma forte chuva foi adiado para esta tarde. Na próxima fase, o Tricolor encara o Retrô-PE.

O primeiro tempo foi extremamente prejudicado pela condição do gramado. O Fortaleza conseguiu criar chances apenas na reta final da etapa. As melhores oportunidades foram com Lucero, quando o argentino finalizou para a defesa de Vitor Maciel. Depois, driblou o goleiro e, meio sem ângulo, mandou pra fora. Fim de primeiro tempo com muita chuva e nada de gols. Devido às péssimas condições do gramado, o jogador foi adiado para segunda-feira, às 16h.

Já no segundo tempo, horas depois, o Fortaleza começou se impondo. Logo aos 3 minutos, com cruzamento de Machuca, Kuscevic marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e deu vantagem para o Leão no placar. Aos 20, o time piauiense conseguiu sua melhor chance. João Victor cruzou a bola na pequena área, para Henrique Paraíba, que se esticou, mas não tocou na bola. Kervin saiu do banco e marcou o terceiro do Leão. No último lance, o Flu ainda teve um pênalti, mas João Ricardo defendeu.

Devido ao atraso da partida contra o Flu-PI, o jogo contra o Botafogo-PB pela Copa do Nordeste ainda não horário definido, mas deve acontecer nesta quinta-feira (7).