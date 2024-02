Ceará abre 2 a 0, mas deixa vitória escapar contra o ABC no Castelão - TV Jangadeiro

No Castelão, o Ceará abriu 2 a 0, mas cedeu o empate para o ABC. A partida foi válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Vovô saiu do G4 da competição e fica na 5ª posição com 6 pontos

O Ceará começou pressionado o ABC. Em casa e apoiado pela torcida, o Alvinegro Cearense chegou com perigo logo de cara com o atacante Erick Pulga, mas a finalização parou no goleiro Carlos Eduardo. Na sequência, Recalde deixou Matheus Bahia na cara do gol, mas o Eduardo fez uma grande defesa para evitar o primeiro da partida. O time potiguar foi equilibrando as ações e conseguiu criar uma boa chance de gols, mas o atacante Daniel Cruz esbarrou no goleiro Richard. Aos 35′, o Ceará fez boa trama. Recalde serviu Raí Ramos que cruzou na cabeça de Aylon. Vovô 1 a 0.

No segundo tempo, o Vozão começou melhor e chegou ao segundo gol com Erick Pulga. Após ampliar o placar, o Alvinegro Cearense relaxou na partida e deixou o Elefante crescer na partida. E com gols de Daniel Cruz e Varão, o time potiguar chegou ao empate no Castelão.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Castelão contra o Bahia.