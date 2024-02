Em jogo eletrizante, Fortaleza e Ceará empatam em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei de 2024 - TV Jangadeiro

Em um jogo eletrizante, Fortaleza e Ceará empataram em 3 a 3 no primeiro Clássico-Rei da temporada. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão pela última rodada da fase de grupos do estadual.

O Ceará conseguiu ser efetivo no primeiro tempo. Em partida pegada, o time de Mancini aproveitou as oportunidades para construir a vantagem no placar. O Alvinegro saiu na frente aos 19 minutos quando Castilho cobrou escanteio e Matheus Felipe mandou de cabeça para as redes.

Aos 26′, Tinga teve chance de cabeça, mas mandou no travessão. E aos 30′, Fernando Miguel defende chute de Kervin e quase dá rebote, mas David Ricardo mandou pra longe. E então, aos 39′, em uma grande jogada coletiva do Ceará, Castilho recebe e cruza para Aylon, também de cabeça, ampliar o placar.

No fim da primeira etapa, confusão em campo. Os zagueiros Matheus Felipe, do Ceará, e Brítez, do Fortaleza, receberam cartão vermelho direto e foram expulsos.

Com um a menos cada, os dois técnicos fizeram modificações para o segundo tempo. No Fortaleza, saíram Kervin e Moisés para as entradas de Kauan e Machuca. O Ceará voltou para a etapa final sem os dois autores dos gols, já que além da expulsão de Matheus Felipe, Aylon saiu para a entrada do zagueiro Lucas Ribeiro.

O Fortaleza criou sua melhor chance, até então, logo aos 5 minutos do segundo tempo. Escobar recebeu livre, mas não conseguiu acertar a finalização e mandou longe. Daí em diante, pressão do Leão. E aos 18′, Fernando Miguel afasta, mas Tinga aproveita para diminuir a diferença. Aos 24′, Kauan recebeu a sobra, dominou e acertou um belo chute para marcar um golaço e deixar tudo igual. Cinco minutos depois, Machuca conduziu e finalizou para virar o placar no Castelão.

Quando a partida se encaminhava para o fim, já nos acréscimos, o juiz marca bola na mão de Pikachu e pênalti para o Ceará. Saulo Mineiro converte e deixa tudo igual. Fim de papo.

Fortaleza, no grupo A, e Ceará, no grupo B, encerram a primeira fase na 1ª colocação e avançam direto para a semifinal do Cearense.