Com time reserva, Fortaleza faz partida segura e vence o River-PI na Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, o Fortaleza, com um time em sua maioria reserva, fez partida segura e venceu o River-PI por 3 a 1. A partida foi válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Leão assumiu, momentaneamente, a liderança do Grupo B com seis pontos conquistados.

Logo nos primeiros segundos de jogo, o estreante Kuscevic errou na saída de bola e o River levou perigo para meta defendida pelo goleiro Santos. Na sequência só deu Leão. Aos 23 minutos, Pedro Rocha cruzou bola na área, Kervin desviou e Pikachu marcou o primeiro da partida. Thiago Galhardo perdeu a chance de ampliar o placar aos 31 minutos. O atacante desperdiçou cobrança de pênalti. Mas na sequência, aos 35′, o jogador se redimiu e marcou o segundo do Leão.

No segundo tempo, o Fortaleza conseguiu administrar bem o resultado. Vojvoda rodou o elenco, vários jogadores entraram para oportunizar o elenco. Entretanto, quem voltou a aparecer foi o garoto Kervin Andrade. Jogada de tabela aos 26′ e o venezuelano fez um golaço. Minutos depois novo pênalti perdido. Desta vez, Pedro Rocha isolou a cobrança.

O Fortaleza volta a campo contra o Ceará, na Arena Castelão. O Clássico-Rei válido pelo Cearense acontece neste sábado, às 16h40.