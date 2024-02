Richard brilha e Ceará empata com o Náutico nos Aflitos - TV Jangadeiro

Com uma grande atuação do goleiro Richard, o Ceará, com time reserva, arrancou o empate do Náutico. A partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste aconteceu no Estádio dos Afltitos, em Recife. Com o resultado, o Vovô se mantém na quarta posição do Grupoa A com 5 pontos conquistados.

No começo do jogo, o Ceará começou pressionando o Náutico nos Aflitos. A primeira grande chance do jogo caiu no pé de Facundo Barceló, que cara a cara, chutou em cima do goleiro Vagner. O Vozão seguiu melhor na partida e foi criando boas chances. Muito volume do Alvinegro no campo de ataque. A primeira chegada do Náutico com perigo foi aos 26′. Barcia desviou e Richard fez grande defesa. O Vovô sentiu o cansaço físico e o Timbu foi crescendo e no último lance do primeiro tempo botou uma bola no travessão.

No segundo tempo, o Náutico foi muito superior ao Ceará. O time pernambucano cresceu na partida e obrigou o goleiro Richard a operar alguns milagres no jogo. Mancini fez algumas mudanças na equipe, mas o Alvinegro não conseguiu gerar perigo ao time da casa.

O Ceará volta a campo contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Clássico-Rei válido pelo Cearense acontece neste sábado, às 16h40.