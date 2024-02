Fortaleza joga mal e perde para o CRB no Rei Pelé

Não veio contra o América-RN e Ferroviário, mas a iminente primeira derrota do Fortaleza em 2024 foi consumada neste domingo (11). Foi lá no estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor jogou mal novamente e, dessa vez, não teve jeito. O CRB venceu o Leão pelo placar mínimo de um a zero. Anselmo Ramon quem marcou.

A apatia pode definir o Fortaleza que atuou(?) nos primeiros 45 minutos de jogo. Parecia um time desentrosado, não o caso de um time que manteve mais de 80% de seu elenco base. Os homens de meio campo e ataque não se achavam. A defesa sofria com o insistente Anselmo Ramon.

Foi no último lance do primeiro tempo que o centroavante do Galo fez o gol do jogo. Um belo gol. Típico de camisa nove. Finalização indefensável.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não escondeu a insatisfação e já voltou do intervalo com uma mudança. Mandou o garoto Kervin a campo (melhor tricolor em campo). Colocou Marinho, Galhardo, Machuca e Luquinhas. Conseguiu uma pressão forte. Mas, só serviu para consagrar o goleiro Matheus Albino e engrandecer o esforço do time da casa.