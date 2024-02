Erick Pulga marca e evita derrota do Ceará para o Altos

Favorito, o Ceará só empatou com o time do Altos, na tarde domingo (11), na Arena Castelão. No jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste (primeiro como mandante), o técnico Vagner Mancini escalou o que tinha de melhor e viu a pior atuação de seus comandados na temporada.

A escalação do experiente treinador do adversário, o cearense Flávio Araújo, já não demonstrava medo. O Jacaré não se intimidou em momento algum. Manteve a proposta de jogo e não à toa saiu na frente no placar.

Já no primeiro tempo, o goleiro que mais trabalhou foi o alvinegro Fernando Miguel. Aos 16 minutos da etapa complementar, Matheus Taumaturgo abriu o placar sobre um Ceará apático e sem criatividade.

O treinador alvinegro tentou mudar para melhorar. Ele mexeu em todos os setores, mas nada adiantou. Nem um abafa, o time conseguiu impor sobre o modesto time adversário. O último lance veio. Num bate rebate, Erick Pulga, a reserva no quesito força de vontade, fez o gol salvador e comemorou pedindo calma aos companheiros.