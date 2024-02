Em retorno ao Castelão, Ceará tem grande atuação e goleia Caucaia pelo Cearense - TV Jangadeiro

Em mais uma boa atuação, o Ceará venceu o Caucaia por 5 a 0 na Arena Castelão. O jogo foi válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. O resultado encaminha a classificação do Vozão na primeira posição do Grupo B.

Primeiro tempo começou equilibrado. Jogo travado no meio-campo e com muitos erros. Duelo físico no meio-campo, e em um lance de disputa, Recalde rouba a bola e Erick Pulga aproveitou. Um golaço de fora da área aos 27 minutos. Depois do primeiro gol, o Vozão ganhou confiança e foi pra cima. O segundo foi questão de tempo. Recalde recebeu na área e ampliou o placar. Minutos depois, bela jogada coletiva. Recalde achou Matheus Bahia na esquerda e o lateral serviu Raí Ramos. 3 a 0 Ceará.

No segundo tempo, o Vozão seguiu muito superior. Criou muitas oportunidades e aos 20 minutos marcou o quarto. Erick Pulga, que fez o segundo na partida, aproveitou o rebote para amplicar. Aos 38′, foi a vez de Richardson marcar. Um golaço do volante de fora área.

O Ceará volta a campo no domingo (11), às 16h, contra o Altos-PI pela segunda rodada da Copa do Nordeste