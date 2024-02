No apagar das luzes, Fortaleza arranca empate no Clássico das Cores - TV Jangadeiro

Em partida de muita entrega, Ferroviário e Fortaleza empatam por 1 a 1. A partida válida pela quarta rodada do Cearense aconteceu no estádio Presidente Vargas.

O Fortaleza iniciou a partida muito desorganizado. Vários erros de passe da equipe tricolor. Em contrapartida, o Ferroviário com muita vontade e bem postado no campo. Resultado disso foi o gol do Tubarão logo aos seis minutos. Vinicius Alves recebeu ótimo passe e cara a cara com o goleiro abriu o placar no PV. Após o gol, o jogo seguiu com o mesmo erendo. O Leão com pouca inspiração e o Ferrão superando a diferença técnica com muita garra. Jogo travado que terminou com o marcador inalterado.

Para o segundo tempo, Vojvoda tirou Moisés e colocou Machuca na partida. De cara, a alteração pouco fez efeito em campo. O Ferroviário seguiu jogando com muito ímpeto. O Leão do Pici seguiu com muitos erros, mas aos 10 minutos, o lateral-direito Wesley cortou errado e quase marca contra a própria meta. Apenas nos acréscimos, Machuca, após bate-rebate na área, deixou tudo igual no placar.

O Fortaleza volta a campo no domingo (11), no Rei Pelé, contra o CRB, às 16h. Já o Ferroviário apenas no próximo sábado (17), contra o Maracanã, às 16h40, na última rodada do Cearense.