Fortaleza vence América-RN e estreia com pé direito na Copa do Nordeste - TV Jangadeiro

Em jogo polêmico, o Fortaleza venceu o América-RN, de virada, por 2 a 1 na primeira rodada da Copa do Nordeste 2024. A estreia do Leão no Nordestão aconteceu na Arena Castelão.

Sob muito calor na capital cearense, o jogo começou bem equlibrado. As duas equipes se estudando bastante durantes os primeiros minutos. Até que aos 12 minutos, o Fortaleza acelerou o jogo e criou uma boa jogada pelo lado direito. Marinho finalizou e a bola pegou nas duas traves e saiu. Minutos depois veio a grande chance do América. Gustavo Henrique fez boa jogada individual e finalizou com muito perigo na meta de João Ricardo. Na sequência, o jogo voltou a ficar morno e sem maiores problemas.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Fortaleza chegou com perigo. Marinho fez boa jogada e serviu Zé Welison, mas o meio-campista chutou em cima do goleiro Renan Bragança. Sem muito inspiração na partida, o Fortaleza permitia chegadas do Dragão em jogadas de contra-ataque. Em um desses lances, Titi chegou atrasado e fez pênalti. Souza bateu muito bem e marcou pro time potiguar. Minutos depois, Marinho cavou um pênalti. Lucero não perdoou. Empate do Leão. Pochettino, de falta, marcou o da virada tricolor nos minutos finais. Fortaleza 2 a 1 no América.

O Leão volta a campo na quarta-feira (7), às 20h30, no Presidente Vargas, contra o Ferroviário no Campeonato Cearense.