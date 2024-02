Ceará vence o Atlético-CE e assume liderança do Grupo B - TV Jangadeiro

No Presidente Vargas, o Ceará fez grande partida e goleou o Atlético Cearense por 3 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Alvingero assume a liderança isolada do Grupo B com 7 pontos conquistados.

Ceará começou o jogo contudo. Muito superior, o Alvinegro abriu o placar logo com três minutos. Erick Pulga recebeu grande passe de Lucas Mugni, driblou o goleiro e marcou um belo gol que abriu o placar. Aos 9′, Matheus Felipe lançou Facundo Castro que cruzou para Aylon completar na área. Ceará 2 a 0. O Vovô seguiu crescendo na partida. Aos 22′, David Ricardo, de cabeça, marcou o segundo do Vozão.

No segundo tempo, o Ceará seguiu muito superior. Logo no início, David Ricardo cabeceou uma bola na trave. Depois desse lance de maior perigo, o jogo teve uma queda de ritmo. O Vovô controlava a grande vantagem construída na primeira etapa. O jogo só foi melhorar aos 30 da segunda etapa com as mudanças feitas por Mancini. Barceló, que fez sua estreia, deixou Pulga na cara do gol, mas o atacante chutou em cima do goleiro. No rebote, Janderson perdeu chance clara. Minutos depois, Castilho cobrou falta no ângulo e marcou o quarto do Vozão. No fim, Pulga e Castilho marcaram o quinto e o sexto, respectivamente.

O Ceará volta a campo no domingo, às 19h, na estreia da Copa do Nordeste, contra a equipe da Juazeirense. O jogo acontece no estádio Adautão.