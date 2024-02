Fortaleza vence Iguatu e segue com 100% de aproveitamento no Estadual - TV Jangadeiro

Em noite de Moisés e Calebe, o Fortaleza venceu o Iguatu por 3 a 0, na Arena Castelão. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Leão segue firme na liderança do Grupo A com 9 pontos conquistados. O Tricolor é único time 100% na competição.

Fortaleza começou o jogo com tudo! Logo aos 3 minutos, Moisés fez grande jogada pelo lado esquerdo e serviu Calebe, que com apenas um toque na bola marcou o gol do Tricolor. Com um gol cedo, o jogo ficou equilibrado, o Leão controlando as ações. Aos 15′, a primeira chegada com perigo do Azulão, mas Otacílio Marcou finalizou para defesa de João Ricardo. O Fortaleza chegou ao segundo gol no fim da primeira etapa. Moisés chutou, o goleiro Geferson soltou nos pés de Calebe, que marcou ampliou o marcador.

Na segunda etapa, o jogo começou com o mesmo enredo. O Fortaleza controlando as ações do confronto. Moisés e Lucero perderam boas chances de ampliar ainda nos primeiros 15 minutos. Vojvoda fez mudanças no time, mas quem cresceu foi o time do centro-sul. O Azulão quase diminiu aos 30′, após desvio do zagueiro Tomas Cardona contra própria meta. Nos minutos finais, Vojvoda colocou o garoto Kervin no jogo. Com poucos minutos em campo, o jovem venezuelano achou Galhardo que marcou o terceiro e deu números finais a partida. Ainda deu tempo para Diego Viana, de pênalti, diminuir. 3 a 1.

O Leão do Pici volta a campo no sábado, às 16h, na estreia da Copa do Nordeste 2024, contra o América-RN, na Arena Castelão.