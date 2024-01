Com três de Yago Pikachu, Fortaleza vence Barbalha pelo Cearense - TV Jangadeiro

Em tarde inspirada de Yago Pikachu, o Fortaleza venceu o Barbalha por 5 a 0. A partida aconteceu na Arena Romeirão e foi válida pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado, o Leão chega a liderança do Grupo A com seis pontos em dois jogos.

Como esperado, o Fortaleza levou muito perigo para o Barbalha.Logo com três minutos de jogo, Kervin fez lindo lançamento para Pikachu, que chutou para grande defesa do goleiro Fabrício. E o primeiro gol não demorou, seis minutos depois, aos 9′, Bruno Pacheco fez jogada de linha de fundo, aproveitou a saída precipitada do goleiro da Raposa, e serviu Pikachu que não perdoou e abriu o placar do jogo. Aos 20 minutos, foi vez do time mandante oferecer perigo. Jacó saiu cara a cara com João Ricardo, mas o goleiro tricolor fez grande defesa.

No segundo tempo, o Fortaleza ampliou o placar logo aos 36 segundos, Pedro Rocha serviu Pikachu que chutou para o fundo das redes. Sempre ele. Leão 2 a 0. Aos 12′, Pikachu novamente. Lindo passe de Kervin Andrade para o meia marcar o terceiro do Leão. Na reta final ainda deu tempo para Lucero, que saiu do banco, marcar após passe de Moisés. Lucero devolvou a gentileza e serviu Moisés, que deixou o dele e deu números finais a partida.

O Leão volta a campo na quarta-feira (31), às 20h30, na Arena Castelão, contra o Iguatu pela terceira rodada do Campeonato Cearense