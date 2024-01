Com golaço de Raí Ramos, Ceará vence Floresta no PV - TV Jangadeiro

No Presidente Vargas, o Ceará conseguiu a primeira vitória da temporada neste sábado (27). O Alvinegro venceu o Floresta pelo placar mínimo em partida válida pela 2ª rodada do Cearense. Raí Ramos foi o autor do golaço que garantiu a vitória alvinegra.

O Ceará começou o primeiro tempo com muita intensidade. Os minutos iniciais foram de pressão do Alvinegro. A equipe teve chegadas com Aylon e Mugni, mas foi aos 28′ que o Vovô conseguiu sair na frente. O goleiro Igor Campos afastou a bola com um soco e Raí Ramos aproveitou. O lateral dominou, chutou forte e contou com um leve desvio para marcar um belo gol no PV. O Ceará ainda teve grande chance de ampliar com Recalde. O paraguaio recebe de cara pro gol, mas pega mal e chuta por cima.

A primeira grande chance do segundo tempo foi do Lobo da Vila. O Floresta chegou aos 6′, mas Romarinho errou a finalização e David Ricardo tirou quase na linha. O Alvinegro só foi criar melhores oportunidades com a entrada de Castilho. Que aos 28′ aproveitou a sobra e chutou forte, mas para fora, e aos 31′ acertou um chutaço na trave. Logo após, Matheus Bahia cruza e na sobra, Raí Ramos arrisca o chute, mas também manda para fora. Sem gols na segunda etapa.

O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (1) para enfrentar o Atlético Cearense, às 20h30, também no PV, pela 3ª rodada.