Pouco inspirado, Ceará corre atrás e só empata com o Maracanã

“Esperava um pouquinho mais”, disse o técnico do Ceará, Vagner Mancini, logo após o empate de um a um com o Maracanã. Onze caras novas atuaram no jogo que serviu de largada do time na temporada, na tarde deste domingo (21), no estádio Presidente Vargas.

Mas os rostos novos apresentaram poucas novidades dentro da proposta de jogo do Alvinegro de Porangabussu. A mesma apatia e baixa intensidade deram o tom e ritmo do jogo que foi uma peleja parar para assistir.

O meio campo criou pouco e, consequentemente, os atacantes recebiam poucas vezes a bola em condição mínima de finalização. O goleiro adversário quase não trabalhou no primeiro. O Ceará pouco assustou o arqueiro. Apenas 2 chutes de Lourenço e um arremate de Matheus Bahia.

O lateral esquerdo, inclusive, era o único que demonstrava ímpeto e vontade. Mas só um jogador não resolve. Obviamente, é pouco. Não dá conta. Tudo que se viu foi uma alternância de lados entre os atacantes Erick Pula e Castro Facundo. Pouco.

O segundo tempo começou e a tenacidade da linha entre pouco e escasso foi ficando quase invisível no que desrespeitou a criação de jogadas de ataque, nos dois lados. Até que o time mandante, arriscou-se ao ataque o Vinicius Canindé acertou um belo chute na entrada da área, com precisão que pouco se vê. Um a zero.

Pouco a pouco, o treinador alvinegro começou a mexer nas peças. Aos 25 minutos, promoveu a estreia do atacante Aylon. Precisou de pouco tempo, senso de colocação e espaço para salvar o vexame. Aos 38 minutos recebeu uma assistência de Pulga e balançou as redes.

A virada seria possível, sim. Mas, tinha poucos minutos. Já caminhava para a reta final da partida, que segundo Mancini teve pouco tempo de acréscimos. Parabéns para os poucos torcedores que desembolsaram R$ 80,00 para presenciar um jogo pouco inspirado e motivador.