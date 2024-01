Na estreia da temporada, Fortaleza vence Horizonte pelo Cearense - TV Jangadeiro

Na estreia da temporada 2024, o Fortaleza venceu o Horizonte por 2 a 0. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão, em jogo válido pela 1ª rodada do Cearense. A partida foi a de número 200 de Juan Pablo Vojvoda no comando do Tricolor do Pici. Léo Ceará, contra, e o venezuelano Kervin Andrade, que estreou no profissional do Fortaleza, marcaram os gols da vitória do Leão.

O primeiro tempo foi de domínio do Fortaleza. O Tricolor criou várias oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Moisés, Marinho e Lucero tiveram chances, mas sem sucesso.

O segundo tempo começou semelhante. O Fortaleza continuou propondo jogo, mas só foi sair na frente com um gol contra. Aos 16′, Calebe fez o cruzamento e Léo Ceará, zagueiro do Horizonte, desviou para marcar e colocar o Tricolor em vantagem. O Fortaleza seguiu com o domínio do jogo, mas só ampliou no apagar das luzes. Kervin Andrade, destaque da base, estreou com gol. Após assistência de Pikachu, o venezuelano de 18 anos fechou a conta.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (28), para enfrentar o Barbalha, às 17h30, pela 2ª rodada.