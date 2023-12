Ídolo do Ceará, Dimas Filgueiras morre aos 79 anos - TV Jangadeiro

O ex-jogador e ex-técnico do Ceará, Dimas Filgueiras, faleceu no início desta sexta-feira (22), aos 79 anos, em Fortaleza, por falência múltipla de órgãos. O “Soldado Alvinegro” lutava contra o Alzheimer. A notícia da morte do ídolo do Vovô foi confirmada por sua filha, Vânia Filgueiras, por meio das redes sociais.

Com 46 anos de serviços prestados ao clube, o carioca Dimas chegou ao clube em 1972 e, além de atleta e treinador, exerceu as funções de supervisor, gerente e diretor de futebol, bem como chegou a assumir a presidência do Ceará. Como jogador, Dimas atuou em mais de 100 jogos e foi bicampeão cearense. Como treinador, comandou o Alvinegro em 514 partidas (o técnico que mais comandou o clube), sendo tricampeão estadual e levou o Vovô ao vice-campeonato da Copa do Brasil em 1994.

Porém, a história de Dimas Filgueiras no futebol cearense não está ligada apenas ao Ceará. Pois, em 1971, o então lateral-esquerdo e zagueiro do Botafogo desembarcou em solo cearense para defender o Fortaleza. Pelo Leão, ele jogou 67 partidas, sendo 48 oficiais.

Dimas Filgueiras em números

Como atleta:

133 jogos

2 gols

2 títulos:

Campeonato Cearense de 1975 – 18 jogos

Campeonato Cearense 1976 – 3 jogos

Como técnico:

514 jogos

3 títulos como técnico na final do campeonato.

11 participações títulos do Ceará como técnico.