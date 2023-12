Fortaleza vence o Santos, rebaixa o time paulista, e garante vaga no top-10 do Brasileirão - TV Jangadeiro

Com gol no fim, o Fortaleza vence o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1 e rebaixa o Santos para a Série B do Brasilerião. Com o resultado, o Tricolor termina a temporada na 10ª colocação com 54 pontos na competição.

O jogo começou com o Santos pressionando. Aos 5′, Marcos Leonardo finalizou e Titi cortou em cima da linha. Entretanto, a pressão se virou contra o time da casa e o Fortaleza foi começando a gostar do jogo. O Leão cresceu de produção e o Peixe se desorganizou. Aos 37′, Com a defesa santista completamente desarmada, Pochettino lançou para Marinho, completamente sozinho, correu com a bola e marcou para o Fortaleza.

Na segunda etapa, precisando ainda mais vencer, o Santos voltou melhor para o jogo e conseguiu o empate com Messias, aos 58′. Entretanto, com os gols nos jogos de Bahia e Vasco, o Peixe precisava virar o jogo para escapar. Na base do desespero, o time santista ficou exposto e foi o Leão que marcou o segundo. Tricolor 2 a 1.