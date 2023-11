Com um jogador a mais, Fortaleza deixa a vitória escapar e chega ao 10º jogo sem vencer na temporada - TV Jangadeiro

No Castelão, com um jogador a mais durante quase toda a segunda etapa, o Fortaleza cedeu o empate para o Palmeiras em duas oportunidades. A partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão terminou empatada em 2 a 2. Com o resultado o Leão cai para a 12ª colocação com 45 pontos conquistados.

O jogo começou bastante estudado. Durante os 10 primeiros minutos, as equipes pouco criaram. A primeira boa oportunidade foi ao 12′, quando Caio Alexandre acertou belo chute de fora da área e bola explodiu na trave. A partir daí, o Leão cresceu no jogo e chegou ao gol com Thiago Galhardo, aos 20 minutos, após boa jogada de Guilherme. Depois do gol tricolor, a partida ficou controlada até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, logo de cara, o Fortaleza teve boa chance logo de cara, mas Tinga, livre na área chutou para fora. Aos 15′, Gustavo Gomez foi expulso após falta em Calebe. Entretanto, o Tricolor, mesmo com um jogador a mais, sofreu o gol de empate de Raphael Veiga. A respota foi rápida, minutos depois, Calebe fez boa tabela com Galhardo e colocou o Leão em vantagem. O Tricolor deu mole de novo e cedeu o empate para o Verde. Zé Rafel deixou tudo igual após confusão na área.

O Fortaleza volta a campo na quinta, às 20h30, pela 36ª rodada do Brasileirão, contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid.