Fortaleza cede empata para o Botafogo e chega ao oitavo jogo sem vencer na Série A - TV Jangadeiro

Fortaleza joga bem, fica em vantagem em duas oportunidades, mas cede empate para o Botafogo. O duelo é atrasado da 29ª rodada do Brasileirão Série A e terminou com o placar de 2 a 2. Com o resultado, o Tricolor chega a 11ª colocação com 44 pontos na competição.

O jogo começou com domínio do Botafogo. O time carioca teve 86% de posse bola durante os primeiros minutos do duelo, mas não conseguiu transformar isso em chance de gol. O Fortaleza, que mais se defendia, precisou apenas de uma chegada para marcar. Caio Alexandre fez grande jogada, tocou para Calebe, que serviu Pikachu. Leão 1 a 0. Depois do tento, o Fogo seguiu com mais posse e o Leão utilizando o contra-ataque como principal arma. Tricolor oferecia mais perigo, era melhor, mas foi sofreu o empate. Britez, em um lance bizarro, desviou de cabeça contra a própria meta. 1 a 1 no placar. Um jogo muito empolgante, várias chances dos dois lados. Muita intensidade. Calebe voltou a aparecer e deu mais uma assistência. Guilherme chegou no segundo pau, de peixinho, e deixou o Laion em vantagem novamente.

No segundo tempo, o Botafogo veio com mudanças, mas que não surtiram efeito. Tiago Nunes tentou mudar o enredo do jogo, mas não foi feliz. O jogo seguiu bem parecido com as características da primeira parte. Botafogo com posse, mas sem conseguir oferecer perigo real ao goleiro João Ricardo. Enquanto o Tricolor tinha muito espaço para contra-ataques. O jogo foi ficado morno até o time carioca achou um gol após cobrança de escanteio. Danilo Barbosa, saiu do banco, e deixou tudo igual no marcador.

O Leão volta a campo no domingo (26), no Castelão, às 18h30, contra o Palmeiras, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A.