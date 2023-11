Na penúltima rodada da Série B, Ceará perde para o Vila Nova e chega ao 13° jogo sem vencer fora de casa - TV Jangadeiro

Na penúltima rodada da Série B, o Ceará perdeu para o Vila Nova por 3 a 1. As equipes se enfrentaram no OBA. Juan Christian, duas vezes, e Caio Dantas marcaram os gols do Colorado. Bissoli, de penâlti, fez para o Alvinegro. O goleiro Bruno Ferreira ainda foi expulso aos 36′ do segundo tempo, após Mancini realizar as cinco alterações. Saulo Mineiro terminou a partidA no gol.

Um movimentado primeiro tempo de jogo que começou com pressão do Vila Nova. O time da casa chegou ao gol logo aos dois minutos. Após um corte errado de Warley, Juan Christian aproveitou e abriu o placar. O jogo ficou equilibrado a partir daí com chances dos dois lados. Aos 18′, o Alvinegro teve grande oportunidade de empatar. Após boa jogada, Erick Pulga chuta cruzado, mas a bola vai pra fora. Aos 28′, Bruno Ferreira faz grande defesa após Lourenço arriscar um chute de longe e quase marcar um golaço. Até que, após análise no VAR, é marcado pênalti por toque de mão de Rodrigo Gelado. Bissoli, aos 39′, converte a cobrança e deixa tudo igual. As duas equipes tiveram chances de alterar o placar, mas o primeiro tempo terminou na igualdade.

O Vila consegue um vantagem no início da etapa final do jogo. Aos 8′, novamente Juan Christian, coloca o Colorado na frente. O atacante chuta no ângulo e marca um golaço. Logo depois, aos 10′, o time da casa chega de novo com Juan Christian. Dessa vez, Bruno Ferreira defende, mas no rebote, Caio Dantas faz o terceiro. O Ceará teve chance de diminuir com Janderson, o atacante chuta forte, mas o goleiro do Vila segura. Aos 36, Bruno Ferreira sai do gol, faz falta em Neto Pessoa e é expulso. Como Mancini já tinha feito as cinco alterações, Saulo Mineiro precisou ser o goleiro na reta final da partida. Apesar de estar com um a mais em campo, o Vila Nova tinha a vantagem e não tentou jogadas de perigo.

Com o resultado, o Vovô encerra a campanha como visitante com um sequência de 13 jogos sem vitória fora de casa. O Ceará segue na 11ª colocação, com 50 pontos. A equipe de Mancini agora se prepara para o último jogo pela Série B. O Alvinegro enfrenta o Juventude no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Presidente Vargas.