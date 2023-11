Fortaleza perde para o Cruzeiro e amplia sequência sem vitórias na Série A - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro e chegou a segunda derrota consecutiva na Série A e ao oitavo jogo sem vencer na temporada. Bruno Rodrigues marcou o gol da vitória da Raposa em jogo atrasado pela 30ª rodada do Brasileirão.

Vojvoda promoveu mudanças no time titular para a partida. Caio Alexandre, Yago Pikachu, Calebe e Machuca começaram entre os 11 primeiros. O Fortaleza foi superior no primeiro tempo, mas com um time afobado no ataque, acabou não conseguindo converter a superioridade em gol. Aos 27′, Machuca chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento após análise do VAR. Lucero teve chance aos 31′ no rebote, mas Rafael Cabral faz a defesa. O Cruzeiro conseguiu criar uma chance aos 37′. William tenta o cruzamento pra Rafael Elias, mas a bola passa por ele. Primeira etapa acabou sem gols.

Os primeiros minutos do segundo tempo foram de pressão total do Fortaleza, com chegadas de Lucero e Calebe. Com a falta de efetividade do Fortaleza, o jogo amornou. Sem grandes oportunidades, Vojvoda fez novas alterações. Entraram Galhardo, Pochettino e Marinho nos lugares de Calebe, Zé Welison e Machuca. Mas, quem saiu na frente foi o Cruzeiro. Aos 35′, Bruno Rodrigues recebe e finaliza para abrir o placar no Castelão. Em desvantagem, o Fortaleza se lançou ao ataque, mas a ansiedade do primeiro tempo se repetiu. O Leão tentou, mas não conseguiu igualar o placar.

O Tricolor segue na 12ª colocação da tabela com 43 pontos e agora se prepara para mais um jogo atrasado. Na próxima quinta-feira (23), o Fortaleza recebe o Botafogo, às 19h, pela 29ª rodada.