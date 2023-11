Ceará vence o Mirassol em tarde iluminada de Erick Pulga no PV

O Ceará recebeu o Mirassol na tarde deste domingo (12), no estádio Presidente Vargas. Partida válida pela 36ª rodada da Série B. Dominou o adversário, se impôs como mandante e venceu com propriedade por 2-0, com gols de Erick Pulga e Guilherme Bissoli.

O primeiro tempo foi bem movimentado com boas chances de gol para cada lado. Mas o goleiro que trabalhou mesmo foi Bruno Ferreira. Vinte finalizações. Nove para o Vovô e onze para o Leão.

O gol veio na retomada da partida. Erick Pulga marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. Um golaço. Saiu driblando seus marcadores e chutou seco, no canto direito de Muralha, que nada pode fazer. Um a zero.

A equipe paulista se mandou para o ataque. Obrigou o Bruno a fazer defesas monumentais. Mas, o Mirassol saiu pro jogo e deixou espaço para as saídas rápidas de Pulga. Em mais uma jogada dele, veio o segundo gol. Derrubado na área. Pênalti. Bissoli ampliou, aos 24 minutos.

A partir daí, o time do Ceará manteve o controle do jogo. O adversário tentou impor uma pressão, mas não assustou. Quem teve o bom mais oportunidade de marcar foi o Vovô em saídas rápidas de contra-ataques.

O Ceará chegou aos 50 pontos e se mantém na 11ª posição da tabela. Na próxima rodada, visita o Vila Nova. Depois, se despede da temporada diante do Juventude, também no PV.