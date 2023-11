Fortaleza cede empate para o Athletico e chega ao 5º consecutivo sem vencer - TV Jangadeiro

Em jogo movimentado na Ligga Arena, o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR. O duelo foi válido pela 33ª rodada na Série A. Com o resultado, o Leão segue na 9ª colocação com 43 pontos, mas chega ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão.

Nos primeiros minutos, o Athletico cometeu vários individuias na saída de bola e gerou boas chances ao Fortaleza. Marinho, aos 2 minutos, roubou a bola e chute com perigo. Na sequência, o Leão chegou novamente. Guilherme, aos 5 minutos, recebeu bom passe de Marinho e finalizou para boa defesa do goleiro Bento. O jogo ficou equilibrado, mas seguiu muito movimentado. Sem grandes chances, mas muita intensidade. Até que aos 42′, Lucero, após cobrança de escanteio, mandou a bola no travessão.

Na segunda etapa, o jogo começou travado e numa jogada de bola parada o Leão chegou ao gol. Aos 8 minutos, depois de uma cobrança de falta, bate rebate na área, Guilherme aproveitou e marcou um belo gol de fora da área. Na sequência, o Furacão empatou. William Bigode, de cabeça, deixou tudo igual. O jogo ficou aberto até a reta final e terminou empatado.

O Fortaleza volta a campo no domingo (12), às 18h30, fora de casa, contra o Cuiabá, pela 34ª rodada.