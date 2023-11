Fortaleza perde para o Atlético-MG e chega a terceira derrota consecutiva na Série A - TV Jangadeiro

Na Arena MRV, o Fortaleza faz jogo abaixo, perde para o Atlético-MG por 3 a 1 e chega a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. O duelo foi válido pela 31ª rodada da Série A. Com o resultado o Leão permanece na 9ª colocação com 42 pontos em 30 jogos disputados.

O jogo começou com muitos erros dos dois lados. O Atlético por jogar em casa tentou se impor diante do Leão, mas nos primeiros 10 minutos, o duelo foi equiblibrado sem muitas chances. O primira chance clara foi aos 15 minutos, quando Paulinho fez boa jogada pelo lado direito, virou o jogo para Rubens, que devolveu para Paulinho abrir o placar contra o Tricolor. Belo gol construído pelo time mineiro. Na sequência só deu Galo, muito volume, que não foi traduzido em grandes oportunidades. Até que aos 40′, Pochettino fez boa jogada, cruzou e Galhardo finalizou para uma grande defesa do goleiro Éverson. Aos 44′, Escobar roubou a bola de Zaracho e tocou pra Lucero, que de fora da área, deixou tudo igual no marcador.

Na segunda etapa, a partida começou novamente com muitos erros. O Fortaleza parece que não voltou para o jogo. Com 15 minutos, dois gols. Paulinho após grande jogada de Hulk marcou o segundo. Minutos depois, Escobar fez pênalti Saravia. Hulk cobrou no canto esquerdo de João Ricardo e fez o terceiro do Galo, na Arena MRV.

O Fortaleza volta a campo no domingo (5), às 16h, contra o Flamengo, pela 32ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.