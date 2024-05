Funcionário de restaurante no Meireles é preso portentativa de homicídio

Um funcionário de um restaurante no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza, foi preso em flagrante suspeito de tentativa de homicídio, nesse domingo (19). Outros dois funcionários foram baleados e socorridos para uma unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram acionadas após uma ocorrência de disparos de arma de fogo no interior de um restaurante. O nome do estabelecimento comercial não foi informado pela SSPDS.

Com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), os policiais militares localizaram o suspeito, um homem de 59 anos. Com ele, um revólver calibre 38 com cinco munições – sendo duas delas deflagradas e três munições intactas – foram apreendidos.

O suspeito foi conduzido para o 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. A arma de fogo apreendida também foi apresentada na unidade policial.

Ele foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) segue apurando a motivação do crime.