Frotinha da parangaba inicia obras de manutenção com alterações no atendimento - TV Jangadeiro

O Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha da Parangaba, em Fortaleza, passará por obras de manutenção a partir desta segunda-feira (3), visando melhorias no sistema de ar-condicionado. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a intervenção já estava programada, com previsão de retorno ao funcionamento normal ainda no mês de junho.

Os trabalhos envolvem a elevação do teto da área onde estão os centros cirúrgicos para permitir o funcionamento correto da central de refrigeração, bem como sua manutenção, com duração prevista de 20 dias.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi elaborado um plano de contingência para garantir que os atendimentos continuem durante a reforma, de modo a não prejudicar os usuários que buscam a unidade hospitalar.

De acordo com o plano, o Frotinha da Parangaba contará com o suporte de uma ambulância e, se necessário, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) será acionado para encaminhar pacientes em estado grave para o Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra) e o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana).

Além disso, haverá reforço no Hospital e Maternidade Dr.ᵃ Zilda Arns Neumann, com a presença de um médico-cirurgião e um traumatologista. Para casos de urgência e emergência clínica, o atendimento será realizado em uma das 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.