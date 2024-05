Frota de carros elétricos cresce 179% no Ceará em 2024

A frota de carros elétricos no Ceará apresenta crescimento de 179% no primeiro trimestre deste ano. Com a alta, o estado alcança a terceira maior frota desse tipo de veículos no Nordeste. Segundo o levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), são mais de 5,2 mil veículos eletrificados rodando no estado, sendo 72% registrados apenas na capital.

O diretor da associação, Thiago Sugahara, destaca os principais motivos do aumento da procura por esses veículos em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM, nesta quinta-feira (23).

“Uma das possíveis razões para o aumento expressivo dos veículos plug-ins, aqueles que podem ser recarregados na tomada para rodar prioritariamente com motor elétrico ou exclusivamente com motor elétrico, pode ser o aumento da infraestrutura de recarga e da infraestrutura de energia renovável. Entre as capitais, Fortaleza ocupa a sexta posição entre as maiores capitais com potencial instalado de energia solar”, explicou.

Os números consideram também os modelos híbridos, que possuem outros combustíveis além da eletricidade para a propulsão de seus motores.

“De janeiro a abril de 2024, em quatro meses, foram emplacados mais de 1.100 veículos eletrificados, com destaque para os veículos híbridos plug-ins e elétricos, que respondem por 77% dos veículos eletrificados comercializados no estado do Ceará”.

A frota de carros elétricos aumentou pelo menos três vezes no Ceará entre março de 2022 a março de 2024, segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran.

(Foto: Getty Image)