Fortaleza vence Trinidense e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana - TV Jangadeiro

Na Arena Castelão, o Fortaleza vence o Trinidense por 2 a 0 com facilidade. Com o resultado, o Leão garantiu a primeira colocação do Grupo D e vaga direta às oitavas da Copa Sul-Americana.

O jogo começou como o esperado. O Fortaleza dominando a equipe do Sportivo Trinidense. Nos primeiros 10 minutos, o Leão chegou duas vezes com Zé Welison, de fora da área. Aos 22′, o goleiro Quiñonez errou na saída de bola e Pochettino bateu firme para abrir o placar do jogo. Na sequência, Moisés perdeu boa chance. Aos 36′, Lucero fez boa jogada individual, mas desequilibrado, chutou pra fora. No fim da primeira etapa, Lucero tocou sobre o goleiro adversário e marcou o segundo gol tricolor.

No segundo tempo, o Fortaleza administrou o resultado durante todos os 45 minutos. Vojvoda rodou o elenco e seguiu dominando o jogo. Lucero chegou a marcar o terceiro do Leão, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Fortaleza volta a campo no domingo, às 18h30, no Presidente Vargas, contra o Atheltico Paranaense pela 7ª rodada da Série A.