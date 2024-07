Fortaleza vence sexta seguida como mandante na Série A e fica a um ponto do G4 - TV Jangadeiro

Em mais uma grande atuação na Arena Castelão, o Fortaleza vence o Vitória por 3 a 0. A partida foi válida pela 17ª rodada do Brasileirão. É a sexta vitória seguida como mandante na Série A.

O Fortaleza, jogando em casa na Arena Castelão, foi mais ofensivo contra o Vitória e converteu suas chances em gols no primeiro tempo. Breno Lopes foi o destaque do jogo, marcando o primeiro gol em cobrança de falta aos 24 minutos e assistindo Pochettino para o segundo gol aos 38 minutos.

No segundo tempo, o Fortaleza manteve sua postura dominante. Embora o Vitória tenha tentado pressionar no início, o time de Vojvoda rapidamente retomou o controle do jogo. Aos 9 minutos, Tinga marcou o terceiro gol em uma jogada ensaiada após cobrança de falta. O Fortaleza administrou bem a vantagem e confirmou a vitória com tranquilidade. Nos acréscimos, Zé Hugo marcou o gol de honra para o Vitória.

O Fortaleza volta a campo no domingo (21), às 18h30, no Castelão, contra o Atlético-GO